Întrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev

Gândul l-a întrebat pe ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre sprijinul acordat de România de la începutul războiului. Oficialul ucrainean a vorbit despre relația bilaterală, cooperarea militară, Portul Constanța și proiectele comune, însă nu a oferit o sumă privind ajutorul financiar acordat de țara noastră Kievului. ”România este pentru noi unul dintre cei mai […]

Distribuie: Facebook Instagram