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Politică

Întrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev

d Scris de daniela nicolescu
Întrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev
Aosom
Gândul l-a întrebat pe ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre sprijinul acordat de România de la începutul războiului. Oficialul ucrainean a vorbit despre relația bilaterală, cooperarea militară, Portul Constanța și proiectele comune, însă nu a oferit o sumă privind ajutorul financiar acordat de țara noastră Kievului. ”România este pentru noi unul dintre cei mai […]

Sursa: Gandul

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