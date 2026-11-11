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Politică

Investigație PressOne: Directorii SRI nu au mai dat socoteală în fața Parlamentului de 13 ani. Cum au trecut 9 rapoarte anuale ale serviciului fără să fie prezentate public

i Scris de ioana vochin
Investigație PressOne: Directorii SRI nu au mai dat socoteală în fața Parlamentului de 13 ani. Cum au trecut 9 rapoarte anuale ale serviciului fără să fie prezentate public
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PressOne a scris miercuri, 11 noiembrie 2026, că nouă rapoarte anuale ale Serviciului Român de Informații (SRI) au fost puse pe ordinea de zi a Parlamentului și considerate prezentate public, cu toate că prezentările propriu-zise n-au avut loc niciodată. Niciun director SRI nu a mai apărut în fața plenului reunit din decembrie 2013, arată investigația …

Sursa: Hotnews

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