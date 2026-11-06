Ioan Balan cere simplificarea recunoaşterii vechimii în muncă pentru profesorii şi cercetătorii români reveniţi din străinătate

Profesorii şi cercetătorii români care au lucrat în străinătate şi au revenit în ţară riscă să fie dezavantajaţi la salarizare, din cauza dificultăţilor întâmpinate în recunoaşterea vechimii profesionale dobândite în instituţii din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European. Problema a fost adusă în atenţia Ministerului Educaţiei de deputatul PNL deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗