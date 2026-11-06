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Politică

Ioan Balan cere simplificarea recunoaşterii vechimii în muncă pentru profesorii şi cercetătorii români reveniţi din străinătate

c Scris de crai nou
Ioan Balan cere simplificarea recunoaşterii vechimii în muncă pentru profesorii şi cercetătorii români reveniţi din străinătate
Aosom
Profesorii şi cercetătorii români care au lucrat în străinătate şi au revenit în ţară riscă să fie dezavantajaţi la salarizare, din cauza dificultăţilor întâmpinate în recunoaşterea vechimii profesionale dobândite în instituţii din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European. Problema a fost adusă în atenţia Ministerului Educaţiei de deputatul PNL deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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