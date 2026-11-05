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Politică

Ioana Dogioiu a explicat de ce Ilie Bolojan a interzis accesul jurnaliștilor la începutul ședințelor de Guvern: „Acum este o mare frăsuială”

c Scris de cristian otopeanu
Ioana Dogioiu a explicat de ce Ilie Bolojan a interzis accesul jurnaliștilor la începutul ședințelor de Guvern: „Acum este o mare frăsuială”
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Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a lui Ilie Bolojan în perioada în care acesta a fost premier, a declarat joi, 5 noiembrie, la Europa FM, că Bolojan „nu a conceput niciodată această guvernare, și poate că a fost unul din regretele mele, cu dozaj, ca pe un spectacol”, iar acum, când premier este Luca Niculescu, „este o mare frăsuială”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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