 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ioana Dogioiu, dezvăluiri despre momentul în care s-a schimbat total atitudinea lui Sorin Grindeanu în Coaliție. "A început să apară domnul Manda. Era mut ca o lebădă"

a Scris de adrian zia
Ioana Dogioiu, dezvăluiri despre momentul în care s-a schimbat total atitudinea lui Sorin Grindeanu în Coaliție. "A început să apară domnul Manda. Era mut ca o lebădă"
Aosom
Atitudinea liderului PSD, Sorin Grindeanu, s-a schimbat radical în cadrul ședințelor fostei coaliții de guvernare în momentul în care la aceste întâlniri a început să participe secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalista Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, care a descris modul în care prezența directă a lui Manda a blocat negocierile informale dintre partenerii politici și a rigidizat dialogul ...

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech