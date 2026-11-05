Ioana Dogioiu, dezvăluiri despre momentul în care s-a schimbat total atitudinea lui Sorin Grindeanu în Coaliție. "A început să apară domnul Manda. Era mut ca o lebădă"

Atitudinea liderului PSD, Sorin Grindeanu, s-a schimbat radical în cadrul ședințelor fostei coaliții de guvernare în momentul în care la aceste întâlniri a început să participe secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalista Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, care a descris modul în care prezența directă a lui Manda a blocat negocierile informale dintre partenerii politici și a rigidizat dialogul ...

Distribuie: Facebook Instagram