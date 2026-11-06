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Politică

Ioana Dogioiu îl laudă pe Marian Neacșu, omul PSD care a susținut demiterea lui Ilie Bolojan: „E foarte competent, ăsta e adevărul” / Ce spune despre Grindeanu

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Ioana Dogioiu îl laudă pe Marian Neacșu, omul PSD care a susținut demiterea lui Ilie Bolojan: „E foarte competent, ăsta e adevărul” / Ce spune despre Grindeanu
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Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a premierului demis Ilie Bolojan, a surprins prin declarațiile făcute despre vicepremierul PSD Marian Neacșu, unul dintre social-democrații implicați în demersurile care au dus la căderea fostului Guvern. Deș...

Sursa: Stiri Pe Surse

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