Ion Motea, după incendiul de la Carfil: „Cui folosește? În ce scop? Împotriva cui vor unii să incite la ură populația României?”

Cred că toată lumea a văzut știrea cu incendiul din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății Carfil S.A., filială a CN Romarm. Incendiul, ne spun autoritățile, SRI și DIICOT, care se ocupă de anchetă, a fost

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗