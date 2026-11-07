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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ion Motea, după incendiul de la Carfil: „Cui folosește? În ce scop? Împotriva cui vor unii să incite la ură populația României?”

l Scris de lallananda
Ion Motea, după incendiul de la Carfil: „Cui folosește? În ce scop? Împotriva cui vor unii să incite la ură populația României?”
Aosom
Cred că toată lumea a văzut știrea cu incendiul din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății Carfil S.A., filială a CN Romarm. Incendiul, ne spun autoritățile, SRI și DIICOT, care se ocupă de anchetă, a fost

Sursa: Yoga Esoteric

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