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Politică

Ion Țiriac a plătit 107.000 de euro pentru icoanele unei capele din Poiana Brașov. Ce spune Gigi Becali

a Scris de anemona marinescu
Ion Țiriac a plătit 107.000 de euro pentru icoanele unei capele din Poiana Brașov. Ce spune Gigi Becali
Aosom
Ion Țiriac a investit 107.000 de euro în icoanele care vor împodobi capela greco-catolică ridicată în Poiana Brașov. Miliardarul a apelat la Gigi Becali pentru achiziționarea obiectelor religioase, iar patronul FCSB a povestit cum a ajuns să comande zeci de icoane din Grecia și să negocieze prețul.

Sursa: Adevarul

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