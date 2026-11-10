Ion Țiriac a plătit 107.000 de euro pentru icoanele unei capele din Poiana Brașov. Ce spune Gigi Becali

Ion Țiriac a investit 107.000 de euro în icoanele care vor împodobi capela greco-catolică ridicată în Poiana Brașov. Miliardarul a apelat la Gigi Becali pentru achiziționarea obiectelor religioase, iar patronul FCSB a povestit cum a ajuns să comande zeci de icoane din Grecia și să negocieze prețul.

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