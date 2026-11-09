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Politică

Ionuț Radu rupe tăcerea după scandalul absenței de la națională: Mesajul transmis după criticile primite

d Scris de daniel mihai dragomir
Ionuț Radu rupe tăcerea după scandalul absenței de la națională: Mesajul transmis după criticile primite
Aosom
Ionuț Radu spune că nu a refuzat naționala și explică problema la umărul drept, tratamentul necesar și discuțiile dintre Celta Vigo și FRF.

Sursa: Stiri Pe Surse

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