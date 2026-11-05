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Politică

Ionuț Stroe își schimbă explicațiile după ce a fost fotografiat la manichiură. Deputatul PNL amenință presa cu procese

m Scris de maria miron
Ionuț Stroe își schimbă explicațiile după ce a fost fotografiat la manichiură. Deputatul PNL amenință presa cu procese
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După ce a fost fotografiat la manichiură, deputatul PNL Ionuț Stroe a oferit explicații diferite în ceea ce privește prezența sa în Parlament, miercuri, 4 noiembrie. Gândul a pus cap la cap declarațiile liberalului și a identificat contradicții. Stroe amenință presa cu procese și susține că este victima unui linșaj mediatic.

Sursa: Mediafax Ro

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