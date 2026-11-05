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Politică

Ionuț Stroe își schimbă explicațiile după ce a fost fotografiat la manichiură: Era în afara orelor de lucru, iar presa va fi dată în judecată

l Scris de loredana codruț
Ionuț Stroe își schimbă explicațiile după ce a fost fotografiat la manichiură: Era în afara orelor de lucru, iar presa va fi dată în judecată
Aosom
Deputatul Ionuț Stroe vine cu noi explicații după ce a fost fotgrafiat la manichiura. Acesta a oferit inițial detalii legate de ora la care a fost prezent la salon, corelate cu activitatea sa din Parlament. Acuzațiile presei erau că a chiulit de la muncă să meargă la manichiură. Jurnaliștii de la Gândul au depistat că explicațiile sunt contradictorii, așa că au fost amenințați de Stroe cu procese.

Sursa: Stiri Pe Surse

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