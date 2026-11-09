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Politică

IPJ Suceava verifică imaginile privind folosirea necorespunzătoare a Drapelului României la Bosanci

c Scris de crai nou
IPJ Suceava verifică imaginile privind folosirea necorespunzătoare a Drapelului României la Bosanci
Aosom
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava s-au autosesizat şi efectuează verificări după apariţia în spaţiul public a unor imagini care ar surprinde posibile încălcări ale legislaţiei privind arborarea şi respectul faţă de Drapelul Naţional al României. Este vorba de folosirea drapelului tricolor de persoane care cărau resturiCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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