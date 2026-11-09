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Politică

Ipostaza în care a fost surprins premierul Luca Niculescu: Oamenii nu l-au recunoscut / FOTO în articol

e Scris de elena aurel
Ipostaza în care a fost surprins premierul Luca Niculescu: Oamenii nu l-au recunoscut / FOTO în articol
Aosom
Premierul Luca Niculescu a fost surprins într-o ipostază neașteptată, iar oamenii care l-au întâlnit nu l-au recunoscut.

Sursa: Dcnews

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