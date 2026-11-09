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Politică

Iran: Negocierile privind oprirea războiului au fost oprite din cauza „şocului” înfrângerii taberei lui Trump

i Scris de ines paris
Iran: Negocierile privind oprirea războiului au fost oprite din cauza „şocului” înfrângerii taberei lui Trump
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Negocierile s-au intensificat recent în vederea unei încheieri a Războiului din Iran, dar s-au oprit din cauza „şocului” înfrângerii taberei lui Donald Trump în alegeri, a anunţat în weekend ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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