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Politică

Iranul a trimis SUA o propunere privind programul nuclear, dar pune șapte condiții înaintea negocierilor. Ce cere Teheranul

d Scris de daniel mihai dragomir
Iranul a trimis SUA o propunere privind programul nuclear, dar pune șapte condiții înaintea negocierilor. Ce cere Teheranul
Aosom
Iranul a transmis Washingtonului, prin Qatar, o propunere privind dosarul nuclear. Teheranul cere îndeplinirea a șapte condiții înainte de negocieri.

Sursa: Stiri Pe Surse

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