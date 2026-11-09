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Politică

Iranul amenință SUA și dă Washingtonului două zile să accepte cerințele Teheranului. Negocierile prin mediatori continuă

v Scris de viorica marin
Iranul amenință SUA și dă Washingtonului două zile să accepte cerințele Teheranului. Negocierile prin mediatori continuă
Aosom
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a cerut Washingtonului ca, în două zile, să accepte cerințele Teheranului, între care încetarea ostilităților „pe toate fronturile”.

Sursa: Adevarul

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