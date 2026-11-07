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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Iranul anunță noi explozii lângă Strâmtoarea Ormuz. Două rachete par să fi lovit insula iraniană Qeshm

d Scris de daniel mihai dragomir
Iranul anunță noi explozii lângă Strâmtoarea Ormuz. Două rachete par să fi lovit insula iraniană Qeshm
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Două rachete ar fi lovit insula Qeshm. Trump a confirmat atacuri americane asupra apărării antiaeriene, iar Qatarul spune că negocierile continuă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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