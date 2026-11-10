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Politică

„Iranul e practic terminat!“: Trump declară războiul încheiat, Teheranul vorbește despre „știri false“

r Scris de redacția jurnalul
„Iranul e practic terminat!“: Trump declară războiul încheiat, Teheranul vorbește despre „știri false“
Aosom
Președintele american a spus luni că războiul cu Iranul este „practic“ încheiat, dar a refuzat să promită un armistițiu pe termen lung. Oficialii iranieni au respins declarațiile și le-au numit o manevră de distragere a atenției.

Sursa: Jurnalul Ro

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