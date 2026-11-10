„Iranul e practic terminat!“: Trump declară războiul încheiat, Teheranul vorbește despre „știri false“

Președintele american a spus luni că războiul cu Iranul este „practic“ încheiat, dar a refuzat să promită un armistițiu pe termen lung. Oficialii iranieni au respins declarațiile și le-au numit o manevră de distragere a atenției.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗