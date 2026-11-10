 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

'Iranul este practic terminat': Declarația lui Trump care a provocat o reacție dură la Teheran

d Scris de daniel mihai dragomir
'Iranul este practic terminat': Declarația lui Trump care a provocat o reacție dură la Teheran
Aosom
Donald Trump susține că războiul cu Iranul este practic încheiat, dar Teheranul respinge afirmațiile și neagă existența unor discuții.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech