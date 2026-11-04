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Politică

Iranul jubilează, Ucraina speră iar Israelul tremură: Undele de șoc ale alegerilor din SUA

g Scris de george traicu
Iranul jubilează, Ucraina speră iar Israelul tremură: Undele de șoc ale alegerilor din SUA
Aosom
Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA ar putea avea consecințe care depășesc cu mult granițele țării.

Sursa: Stiri Pe Surse

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