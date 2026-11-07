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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Iranul se pregătește pentru un posibil incident nuclear. 180.000 de pastile cu iod au fost distribuite populației

d Scris de daniel mihai dragomir
Iranul se pregătește pentru un posibil incident nuclear. 180.000 de pastile cu iod au fost distribuite populației
Aosom
Iranul a distribuit 180.000 de pastile cu iod în Bushehr, iar Irakul monitorizează radiațiile la frontieră. Măsurile vin după amenințările lui Trump.

Sursa: Stiri Pe Surse

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