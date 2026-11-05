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Politică

Isaac Herzog, surprins de anunțul lui Trump: „A căzut ca un trăsnet”

g Scris de george traicu
Isaac Herzog, surprins de anunțul lui Trump: „A căzut ca un trăsnet”
Aosom
După ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că există un acord cu Israelul pentru încetarea ajutorului militar american până la sfârșitul anului, președintele Isaac Herzog a declarat că nu avea cunoștință despre un astfel de plan.

Sursa: Stiri Pe Surse

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