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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Israel: Gadi Eisenkot va primi duminică misiunea de a forma noul guvern, anunţă preşedinţia (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Israel: Gadi Eisenkot va primi duminică misiunea de a forma noul guvern, anunţă preşedinţia (Ecopolitic)
Aosom
Liderul blocului de opoziţie din Israel, Gadi Eisenkot, va primi în mod oficial, duminică, (…)

Sursa: Ziar.com

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