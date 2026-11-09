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Politică

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

p Scris de pro tv
Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție
Aosom
În Israel au început negocieri dificile pentru formarea unui nou guvern, sub conducerea liderului opoziției, Gadi Eisen-kot.

Sursa: Stirile Pro.tv

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