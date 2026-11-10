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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Istoria se repetă - Planul lui Putin privind Europa este deja scris. Dacă Trump e de acord, România este la mâna Moscovei

e Scris de e-politic ro
Istoria se repetă - Planul lui Putin privind Europa este deja scris. Dacă Trump e de acord, România este la mâna Moscovei
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Liderul de la Kremlin urmarește sa construiasca un sistem de securitate in care NATO sa nu mai poata impiedica Rusia sa atace statele vecine. Planuril

Sursa: Ziuanews.ro

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