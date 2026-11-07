ISW demontează mitul victoriei inevitabile a Rusiei în Ucraina: Pierderi uriașe și câștiguri teritoriale aproape inexistente în 2026

Rusia ar avea nevoie de aproximativ 60 de ani pentru a cuceri restul regiunii Donețk dacă armata sa ar continua să avanseze în ritmul înregistrat în 2026, potrivit unei noi analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Experții americani susțin că Vladimir Putin încearcă să convingă Occidentul că victoria Moscovei este inevitabilă, deși realitatea de pe front arată contrariul: pierderi uriașe, ofensive eșuate și contraatacuri ucrainene care au recuperat sute de kilometri pătrați.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗