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Politică

ISW demontează mitul victoriei inevitabile a Rusiei în Ucraina: Pierderi uriașe și câștiguri teritoriale aproape inexistente în 2026

m Scris de marius vale
ISW demontează mitul victoriei inevitabile a Rusiei în Ucraina: Pierderi uriașe și câștiguri teritoriale aproape inexistente în 2026
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Rusia ar avea nevoie de aproximativ 60 de ani pentru a cuceri restul regiunii Donețk dacă armata sa ar continua să avanseze în ritmul înregistrat în 2026, potrivit unei noi analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Experții americani susțin că Vladimir Putin încearcă să convingă Occidentul că victoria Moscovei este inevitabilă, deși realitatea de pe front arată contrariul: pierderi uriașe, ofensive eșuate și contraatacuri ucrainene care au recuperat sute de kilometri pătrați.

Sursa: Mediafax Ro

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