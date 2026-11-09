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Politică

Italia pregătește închisori speciale pentru peste 700 de deținuți periculoși. Planul secret al guvernului stârnește controverse

ș Scris de ștefan borcea
Italia pregătește închisori speciale pentru peste 700 de deținuți periculoși. Planul secret al guvernului stârnește controverse
Aosom
Italia reorganizează sistemul penitenciar pentru a concentra peste 700 de deținuți supuși celui mai sever regim de detenție în doar șapte închisori.

Sursa: Adevarul

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