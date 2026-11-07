ITM BUZĂU: 417.000 DE LEI AMENZI ÎNTR-O SINGURĂ LUNĂ! 12 PERSOANE MUNCEAU FĂRĂ CONTRACTE. CONSTRUCȚIILE, DIN NOU ÎN VIZORUL INSPECTORILOR

Controale, sancțiuni consistente și sute de măsuri de remediere. Bilanțul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău pentru luna octombrie 2026 scoate la iveală probleme serioase în respectarea legislației muncii. Patru angajatori au fost prinși cu persoane fără contracte individuale de muncă, iar amenzile aplicate pentru muncă nedeclarată au ajuns la 380.000 de lei. Inspectoratul Teritorial de […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗