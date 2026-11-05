• oamenii în uniformă s-au aflat printre elevii de la Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” și au purtat discuții care să îi ajute să ia decizii mai bune pentru siguranța lor și a celor din jur Articolul Jandarmii și polițiștii îi ajută pe adolescenți să devină mai conștienți de riscuri și mai responsabili în alegeri apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗