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Politică

JD Vance dă vina pe războiul din Iran pentru înfrângerea electorală a republicanilor

g Scris de george traicu
JD Vance dă vina pe războiul din Iran pentru înfrângerea electorală a republicanilor
Aosom
Vicepreşedintele american JD Vance, un potenţial candidat la preşedinţie în 2028, a afirmat miercuri că războiul din Iran a fost "cauza" înfrângerii electorale monumentale suferite în ziua precedentă de republicani şi preşedintele Donald Trum...

Sursa: Stiri Pe Surse

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