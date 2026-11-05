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Politică

JD Vance explică înfrângerea republicanilor prin războiul din Iran. Ce plan cu 4 direcții a propus pentru 2028 (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
JD Vance explică înfrângerea republicanilor prin războiul din Iran. Ce plan cu 4 direcții a propus pentru 2028 (DCNews)
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Vicepreședintele SUA, JD Vance, atribuie războiului din Iran înfrângerea republicanilor la (…)

Sursa: Ziar.com

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