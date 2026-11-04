JD Vance, mesaj amplu despre alegătorii „furioși” ai lui Trump și „problema principală”, după înfrângerea republicanilor. „Toată lumea știe de ce am pierdut”

Vicepreședintele republican al SUA, JD Vance, a avut o reacție amplă pe tema rezultatelor de la alegerile intermediare din SUA, care au culminat cu o victorie istorică a democraților. El a indicat cele patru motive pentru care susține că o parte dintre alegătorii care i-au preferat pe el și pe Trump la prezidențialele din 2024 …

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