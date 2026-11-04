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Politică

JD Vance, mesaj amplu despre alegătorii „furioși” ai lui Trump și „problema principală”, după înfrângerea republicanilor. „Toată lumea știe de ce am pierdut”

v Scris de vladimir ionescu
JD Vance, mesaj amplu despre alegătorii „furioși” ai lui Trump și „problema principală”, după înfrângerea republicanilor. „Toată lumea știe de ce am pierdut”
Aosom
Vicepreședintele republican al SUA, JD Vance, a avut o reacție amplă pe tema rezultatelor de la alegerile intermediare din SUA, care au culminat cu o victorie istorică a democraților. El a indicat cele patru motive pentru care susține că o parte dintre alegătorii care i-au preferat pe el și pe Trump la prezidențialele din 2024 …

Sursa: Hotnews

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