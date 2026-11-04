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Politică

JD Vance pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului din Iran: „Preşedintele însuşi a spus acelaşi lucru”

a Scris de aura trif
JD Vance pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului din Iran: „Preşedintele însuşi a spus acelaşi lucru”
Aosom
Vicepreşedintele american JD Vance, un potenţial candidat la preşedinţie în 2028, a afirmat miercuri că războiul din Iran a fost "cauza" înfrângerii electorale monumentale suferite în ziua precedentă de republicani şi preşedintele Donald Trump.

Sursa: Stirile Pro.tv

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