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Politică

JD Vance s-a grăbit să se distanțeze de Donald Trump: Problema uriașă pe care o vor avea republicanii, pe lângă pierderea acestor alegeri

e Scris de e-politic ro
JD Vance s-a grăbit să se distanțeze de Donald Trump: Problema uriașă pe care o vor avea republicanii, pe lângă pierderea acestor alegeri
Aosom
Înfrangerea spectaculoasa suferita de Donald Trump in fata democratilor la alegerile de la jumatatea mandatului a schimbat complet situatia in p

Sursa: Ziuanews.ro

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