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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Jean-Luc Melenchon şi-a prezentat programul pentru alegerile prezidenţiale din 2027. A criticat NATO şi "războaiele americane"

f Scris de florin răvdan
Jean-Luc Melenchon şi-a prezentat programul pentru alegerile prezidenţiale din 2027. A criticat NATO şi "războaiele americane"
Aosom
Jean-Luc Melenchon, liderul partidului La France Insoumise, şi-a prezentat programul pentru alegerile prezidenţiale din 2027. El a promis o relansare a economiei, dar a criticat şi NATO şi "războaiele americane".

Sursa: Dcnews

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