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Politică

John Ossoff, „noul Barack Obama”? Senatorul democrat devine unul dintre favoriții partidului pentru prezidențialele din 2028

v Scris de viorica marin
John Ossoff, „noul Barack Obama”? Senatorul democrat devine unul dintre favoriții partidului pentru prezidențialele din 2028
Aosom
Victoria obținută de John Ossoff în alegerile intermediare din Statele Unite îl propulsează în prim-planul Partidului Democrat și îl transformă într-un posibil candidat la președinția SUA în 2028.

Sursa: Adevarul

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