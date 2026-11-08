Jon Ossoff, favoritul democraţilor americani pentru candidatura la preşedinţie. Datele unui sondaj intern

Recent realesul senator american Jon Ossoff, din statul Georgia, s-a impus în fruntea unui sondaj privind preferinţele pentru candidatura prezidenţială a Partidului Democrat la alegerile din 2028, sondaj realizat în cadrul convenţiei progresiste Crooked Con, care a avut loc în acest weekend la Washington. Ossoff a obţinut în sondaj 38,4% din preferinţe, urmat la distanţă …

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