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Politică

Judecătoarea Stoicescu se revoltă după declarațiile lui Nicușor Dan: Noi, ăștia de nu ne ridicăm fustele în cap la Recorder, suntem corupți sau proști

l Scris de loredana codruț
Judecătoarea Stoicescu se revoltă după declarațiile lui Nicușor Dan: Noi, ăștia de nu ne ridicăm fustele în cap la Recorder, suntem corupți sau proști
Aosom
Judecătoarea Adriana Stoicescu se revoltă după ce președintele Nicușor Dan a comentat criza din justiție susținând că nu există probe clare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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