Judecătorii care au majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chiţoiu, sancționați de CSM. Ce li se impută

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a sancţionat doi judecători de la Curtea de Apel Piteşti, după ce aceştia au dispus condamnarea la 4 ani închisoare a fostului ministru Daniel Chiţoiu, în legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019.

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