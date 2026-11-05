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Politică

Judecătorii care au majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chiţoiu, sancționați de CSM. Ce li se impută

ș Scris de ștefan borcea
Judecătorii care au majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chiţoiu, sancționați de CSM. Ce li se impută
Aosom
Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a sancţionat doi judecători de la Curtea de Apel Piteşti, după ce aceştia au dispus condamnarea la 4 ani închisoare a fostului ministru Daniel Chiţoiu, în legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019.

Sursa: Adevarul

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