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Politică

Judecătorii care l-au trimis la închisoare pe Daniel Chițoiu, sancționați de CSM. Au majorat pedeapsa invocând cererile avocaților

r Scris de raluca anna veleanu
Judecătorii care l-au trimis la închisoare pe Daniel Chițoiu, sancționați de CSM. Au majorat pedeapsa invocând cererile avocaților
Aosom
Cei doi judecători de la Curtea de Apel Pitești care i-au majorat pedeapsa lui Daniel Chițoiu și l-au trimis la închisoare au fost sancționați disciplinar de CSM.

Sursa: Mediafax Ro

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