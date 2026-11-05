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Politică

Judecătorul care a respins prelungirea arestării lui Călin Georgescu: „Nu există nicio probă”. Acuzațiile DIICOT, considerate simple supoziții

l Scris de lallananda
Judecătorul care a respins prelungirea arestării lui Călin Georgescu: „Nu există nicio probă”. Acuzațiile DIICOT, considerate simple supoziții
Aosom
Motivare importantă a Tribunalului București în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorul Claudiu Corobană arată că acuzațiile suplimentare invocate de procurorii DIICOT, după ce liderul suveranist ar fi solicitat verificarea locuinței sale pentru ide

Sursa: Yoga Esoteric

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