Judecătorul care a respins prelungirea arestării lui Călin Georgescu: „Nu există nicio probă”. Acuzațiile DIICOT, considerate simple supoziții

Motivare importantă a Tribunalului București în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorul Claudiu Corobană arată că acuzațiile suplimentare invocate de procurorii DIICOT, după ce liderul suveranist ar fi solicitat verificarea locuinței sale pentru ide

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗