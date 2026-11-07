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Politică

Judecătorul care l-a condamnat pe Daniel Chițoiu renunță la funcția de conducere de la Curtea de Apel Pitești. „Nu vă atingeți de politicieni”

a Scris de anca popa
Judecătorul care l-a condamnat pe Daniel Chițoiu renunță la funcția de conducere de la Curtea de Apel Pitești. „Nu vă atingeți de politicieni”
Aosom
Judecătorul Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitești, și-a anunțat demisia din Colegiul de conducere al instanței și a cerut transferul de la Secția penală la Secția civilă, după ce a fost sancționat disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistratul susține că decizia transmisă de conducerea sistemului judiciar este un mesaj clar […]

Sursa: Gazeta De Sud

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