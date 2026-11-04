 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Jumătate dintre tineri nu știau că în România sunt militari francezi. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj INSCOP

l Scris de lucian mironescu
Jumătate dintre tineri nu știau că în România sunt militari francezi. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj INSCOP
Aosom
Peste jumătate dintre tinerii de 18–30 de ani, 50,4%, nu știau că în România sunt prezenți militari francezi, deși 64,7% consideră că această prezență contribuie în mare măsură la securitatea țării.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech