Jurnalistul Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului de Investigații Media, a fost declarat persona non grata la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan, chiar la finalul conferinței de presă de marți seară. După două ore și jumătate de discurs urmat de întrebări și răspunsuri, șeful statului l-a lăsat pe Ovidiu Vanghele să-i adreseze întrebarea, apoi, [...] The post Jurnalistul de investigații Ovidiu Vanghele, declarat persona non grata la Cotroceni de președintele Nicușor Dan first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗