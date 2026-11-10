 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, dat afară de la Cotroceni de președintele Nicușor Dan VIDEO

m Scris de mihai dima
Jurnalistul Ovidiu Vanghele, dat afară de la Cotroceni de președintele Nicușor Dan VIDEO
Aosom
„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la conferințe, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”, a declarat președintele Nicușor Dan. The post Jurnalistul Ovidiu Vanghele, dat afară de la Cotroceni de președintele Nicușor Dan VIDEO appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech