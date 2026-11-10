„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la conferințe, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”, a declarat președintele Nicușor Dan. The post Jurnalistul Ovidiu Vanghele, dat afară de la Cotroceni de președintele Nicușor Dan VIDEO appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗