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Politică

Kaja Kallas cere noului Congres al SUA să mențină sprijinul pentru Ucraina, iar UE să accelereze negocierile de aderare

m Scris de maria nițu
Kaja Kallas cere noului Congres al SUA să mențină sprijinul pentru Ucraina, iar UE să accelereze negocierile de aderare
Aosom
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, cere Statelor Unite să continue sprijinul pentru Ucraina, în timp ce Uniunii Europene să accelereze negocierile de aderare ale Kievului.

Sursa: Mediafax Ro

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