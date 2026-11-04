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Politică

Khamenei, mesaj tranșant după alegerile din SUA: "Cei care mai speră la o schimbare se înșală amarnic" / Amenințări cu represalii de amploare

a Scris de andreea năstase
Khamenei, mesaj tranșant după alegerile din SUA: "Cei care mai speră la o schimbare se înșală amarnic" / Amenințări cu represalii de amploare
Aosom
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, avertizează că rezultatele alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA nu vor schimba în mod fundamental relațiile dintre Washington și Teheran.

Sursa: Stiri Pe Surse

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