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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Kievul, la un pas de blocaj după atacurile nocturne: Pod important și rețele energetice distruse

b Scris de bogdan antonescu
Kievul, la un pas de blocaj după atacurile nocturne: Pod important și rețele energetice distruse
Aosom
Primarul Vitali Klitschko anunță probleme severe cu energia și apa în Kiev, după ce atacurile rusești au blocat Podul de Nord și au lăsat civili răniți.

Sursa: Stiri Pe Surse

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