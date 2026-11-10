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Politică

Kievul se confruntă cu cea mai grea iarnă de până acum. Cum vrea Rusia să distrugă economia Ucrainei

v Scris de viorica marin
Kievul se confruntă cu cea mai grea iarnă de până acum. Cum vrea Rusia să distrugă economia Ucrainei
Aosom
Pe măsură ce Rusia întâmpină dificultăți în a avansa pe teren, în estul Ucrainei, ea investește tot mai multe resurse în războiul aerian. Rachetele și dronele rusești lovesc infrastructura energetică ucraineană mai puternic și mai devreme decât în anii anteriori, spun analiștii.

Sursa: Adevarul

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