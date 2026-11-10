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Politică

Kremlinul anunță formatul negocierilor de la Abu Dhabi - Europenii sunt excluși

g Scris de george traicu
Kremlinul anunță formatul negocierilor de la Abu Dhabi - Europenii sunt excluși
Aosom
Kremlinul a subliniat luni că negocierile prevăzute în această săptămână la Abu Dhabi vizând o reglementare a conflictului din Ucraina se vor desfăşura într-un format strict 'trilateral', între delegaţiile rusă, ucraineană şi americană, fără a include oficiali europeni.

Sursa: Stiri Pe Surse

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